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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب جميع الموظفين بمركز شباب القضاة وإحالة 70 عاملا للتحقيق بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز منيا القمح وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وههيا لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 40 من العاملين بمدرسة القطاوية الجديدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ابو حماد التعليمية كما تبين عدم حضور 4 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد 8 من العاملين بمدرسة السيد محمود صالح الابتدائية بقرية هربيط ( الفترة الصباحية ) التابعة لإدارة ابو كبير التعليمية كما تبين عدم حضور 3 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب .

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كما تبين عدم تواجد 11 من العاملين بمدرسة الشهيد محمد حسن الملط الابتدائية التابعه لإدارة أبو حماد التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد 2 من العاملين بمدرسة المهدية الاعدادية بنات التابعة لإدارة ههيا التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. 

وتبين عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية ملامس التابع لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد جميع العاملين بمقر مركز شباب القضاة التابع لإدارة شباب كفر صقر .

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

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