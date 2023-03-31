مجدي عاشور: الطاعات لها سر بين الله وعباده

قال العالم الفقية مجدي عاشور، إن الطاعات لها سر وخصوصيات، متابعا: كل عبادة ولها سر، الصلاة سرها الخشوع والصدقة سرها هو أن تتبرع وتتصدق في السر والخفاء.

وأضاف "مجدي عاشور"، خلال حواره ببرنامج "أما بعد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": أن المؤمن بينه وبين الله كنز وسر، نتيجة الطاعات والصدقات التي يقدمها في السر، مستشهدا بقول رسول الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة.

واسترسل: الصيام هو الامتناع عن المباح من أجل الله عز وجل، متابعا: الصيام نوع من أنواع السر بين الله وعبده، والله عز وجل هو الذي يجزي عليه.

