1000 حمدالله ع السلامة 9: أكرم يترك وظيفته وسميحة تصل لـ حماتها

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" و الذي تخوض بطولته النجمة يسرا و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

شهدت الحلقة التاسعة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"النجمة يسرا فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.



تبدأ الأحداث بترك أكرم لوظيفته، تسأل سميحة سماح ماذا حدث أثناء تركهم لها و حكت لهم سماح على موقف علي و والدته معها و إحضاره للحقائب، تحاول فوقية مع أكرم لمعرفة ما يشغل باله فيخبرها ان لديه بعض المشاكل في العمل، تتهم فوقية أكرم انه كثير الكلام و تتهم الدكتورة سميحة أن عينها حاسدة.



تزو أكرم و فوقية و أوزو سميحة و أولادها في منزله الجديد"شقة مصطفى" و معهم بعض الطعام قامت فوقية باعدادها لهم، تستغرب فوقية من ملابسهم و تخبرها سميحة انهم وجدوا حقائبهم، تحضر فوقية لسميحة حقيبة " تقليد" عوضاً عن التي فوقدت، يحضر أكرم لسميحة و أولادها هواتف جديده، تصل مصطفى بأكرم فيديو كول و يتحدث مصطفى معهم دون الحديث مع أكرم و فوقية، يطلب سماح و سامح الاذن بالخروج و تسمح لهم سميحة محذرة.



يذهب سامح لشباب المنيل و يلعب معهم كرة مرة أخرى و يرحبون به، تخبر سميحة أكرم و فوقية بضرورة مقابلة الجدة سوسو و لكنها تخفي عنهم امر الميراث، تطلب سماح من حماصة رقم علي، تطلب سميحة من سماح الحضور للمنزل للاتجاه الي الجدة سوسو، يرفص حماصة توصيل سماح لوالدتها و تنهرة بالانجليزية، يتلقى سامح اتصال من سماح للحضور و يعتذر لكابتن الفريق و يعدة باللعب معهم مرة أخرى، تقترح سميحة شراء زهور للجده سوسو و تؤيد فوقية اقتراحها لشراء الزهور و التورته, تلوم سميحة أولادها عن التأخير و معها التورتة و الزهور، يتلقى الضابط حسام مكالمه من وائل الفنان علاء مرسي و يخبرة عن الحسيني الفنان اوتاكا و سؤاله عن ما حدث و يعدة الضابط حسام بالتصرف، تغضب سماح من أسلوب علي معها في الهاتف و تشتكي لوالدتها، بعد عدة محاولات في البحث عن الجدة سوسو يصلون للعمارة، تنادي سميحة على المصرفاوي بواب العمارة و لم تجده.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة و أولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئه بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.