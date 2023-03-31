عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1000 حمدالله ع السلامة 9: أكرم يترك وظيفته وسميحة تصل لـ حماتها

صدى البلد

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" و الذي تخوض بطولته النجمة يسرا و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

 شهدت الحلقة التاسعة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"النجمة يسرا فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.


تبدأ الأحداث بترك أكرم لوظيفته، تسأل سميحة سماح ماذا حدث أثناء تركهم لها و حكت لهم سماح على موقف علي و والدته معها و إحضاره للحقائب، تحاول فوقية مع أكرم لمعرفة ما يشغل باله فيخبرها ان لديه بعض المشاكل في العمل، تتهم فوقية أكرم انه كثير الكلام و تتهم الدكتورة سميحة أن عينها حاسدة.

txt

1000 حمدالله ع السلامة 8.. عنبة يضع مايان السيد في مأزق أمام يسرا

txt

1000 حمدالله ع السلامة 6.. يسرا تواصل البحث عن آدم الشرقاوي ومايان السيد


تزو أكرم و فوقية و أوزو سميحة و أولادها في منزله الجديد"شقة مصطفى" و معهم بعض الطعام قامت فوقية باعدادها لهم، تستغرب فوقية من ملابسهم و تخبرها سميحة انهم وجدوا حقائبهم، تحضر فوقية لسميحة حقيبة " تقليد" عوضاً عن التي فوقدت، يحضر أكرم لسميحة و أولادها هواتف جديده، تصل مصطفى بأكرم فيديو كول و يتحدث مصطفى معهم دون الحديث مع أكرم و فوقية، يطلب سماح و سامح الاذن بالخروج و تسمح لهم سميحة محذرة.


يذهب سامح لشباب المنيل و يلعب معهم كرة مرة أخرى و يرحبون به، تخبر سميحة أكرم و فوقية بضرورة مقابلة الجدة سوسو و لكنها تخفي عنهم امر الميراث، تطلب سماح من حماصة رقم علي، تطلب سميحة من سماح الحضور للمنزل للاتجاه الي الجدة سوسو، يرفص حماصة توصيل سماح لوالدتها و تنهرة بالانجليزية، يتلقى سامح اتصال من سماح للحضور و يعتذر لكابتن الفريق و يعدة باللعب معهم مرة أخرى، تقترح سميحة شراء زهور للجده سوسو و تؤيد فوقية اقتراحها لشراء الزهور و التورته, تلوم سميحة أولادها عن التأخير و معها التورتة و الزهور، يتلقى الضابط حسام مكالمه من وائل الفنان علاء مرسي و يخبرة عن الحسيني الفنان اوتاكا و سؤاله عن ما حدث و يعدة الضابط حسام بالتصرف، تغضب سماح من أسلوب علي معها في الهاتف و تشتكي لوالدتها، بعد عدة محاولات في البحث عن الجدة سوسو يصلون للعمارة، تنادي سميحة على المصرفاوي بواب العمارة و لم تجده.


قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"
 

بعد وفاة زوجها تعود سميحة و أولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئه بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.
مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.


أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

محمد ثروت موسم رمضان 2023 الفنان علاء مرسي الشابة مايان السيد 1000 حمدالله ع السلامة يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ