كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن قوام المجتمع يتمثل في أن تحفظ على الناس "دينهم، أموالهم، أعراضهم، حياتهم"، وفقا للشريعة التي حددت تلك الغاية والهدف من أحكام جانب الوجود.

ولفت شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الطفل يتربى في المنزل ونحصنه من تهديدات المجتمع مثل الضرب أو الخطف وما شابه، وحينما نتكلم عن النفس الإنسانية؛ فقد خلق الله الجنين حتى يولد ويسير في مراحله ويكلف وصولا بمرحلة الفناء، فالذي يهدد هذا الإنسان، “المرض".. ونقضي عليه؛ بتطوير المنظومة الصحية، و"الفقر".. ونحاربه بالزكاة والتبرعات والصناديق الاجتماعية، و"الاعتداء بالقتل" ونحاربه بالأحكام الشرعية والقصاص، و"التهديد الفكري" ونحاربه بالقرآن والتوجيه السليم ومنظومة التعليم.

الدخول في الإسلام

ونوه المفتي بأن النبي- صلى الله عليم وسلم- لم يُجبر أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنه على مدار 23 سنة، جادل الناس جدالا محبوبا رائعا، ودعا الناس بالحسنى للدخول في الدين، مستدلا بقوله- تعالى-: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»، وإجبار المرء على شيء معناه دخول المنافقين.