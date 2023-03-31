عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن قوام المجتمع يتمثل في أن تحفظ على الناس "دينهم، أموالهم، أعراضهم، حياتهم"، وفقا للشريعة التي حددت تلك الغاية والهدف من أحكام جانب الوجود.

ولفت شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الطفل يتربى في المنزل ونحصنه من تهديدات المجتمع مثل الضرب أو الخطف وما شابه، وحينما نتكلم عن النفس الإنسانية؛ فقد خلق الله الجنين حتى يولد ويسير في مراحله ويكلف وصولا بمرحلة الفناء، فالذي يهدد هذا الإنسان، “المرض".. ونقضي عليه؛ بتطوير المنظومة الصحية، و"الفقر".. ونحاربه بالزكاة والتبرعات والصناديق الاجتماعية، و"الاعتداء بالقتل" ونحاربه بالأحكام الشرعية والقصاص، و"التهديد الفكري" ونحاربه بالقرآن والتوجيه السليم ومنظومة التعليم.

الدخول في الإسلام

ونوه المفتي بأن النبي- صلى الله عليم وسلم- لم يُجبر أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنه على مدار 23 سنة، جادل الناس جدالا محبوبا رائعا، ودعا الناس بالحسنى للدخول في الدين، مستدلا بقوله- تعالى-: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»، وإجبار المرء على شيء معناه دخول المنافقين.

 

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام صدى البلد شوقي علام المنظومة الصحية قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ