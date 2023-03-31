في مشهد مؤثر | مصرع فنى أشعة ووالدته بالأقصر

وافت المنية فني أشعة بمستشفى سرطان الأقصر ووالدته وهما ممسكين بيديّ بعضهما البعض داخل السيارة بعد تصادمها بـ توك توك أمام مركز الطود جنوب الأقصر.

يقول مصدر بمستشفى شفاء الأرومان لعلاج السرطان بالمجان بالأقصر إن المتوفي يدعى محمد النوبي أبو المجد ويبلغ من العمر 27 سنة كان يعمل بالمستشفى منذ عام 2016 كفنى مساعد أشعة وكان محبوبا جدا من المرضى لمساعدتهم حيث كان يأتي للعمل قبل موعده بساعات حتى يستقبل المرضى القادمين من محافظات أخرى ويقوم بمساعدتهم بكل حب ومودة مشيرًا إلى أن والدته وتدعى “ عديلة عبد الفتاح عبد الرحيم ” 55 سنة كانت مرتبطة جدا بنجلها فكانت تقيم معه بشقة هنا بمنطقة طيبة بجوار عمله وفى فترة الإجازة تذهب معه إلى محافظة أسوان محل إقامته هو وابناءه.

وأشار أن محمد ووالدته كانا مرتبطين جدا ببعضهما ورحمة الله بهما أنهما توفّيا سويا لأن لا أحد منهما كان يستطيع العيش بدون الآخر فحبهما لبعض لم أر مثله من قبل.

قبل الحادث بساعات

اكد مصدر بان محمد النوبي أبو المجد اخذ اجازة من المستشفى وقرر الذهاب الى محل إقامته بمحافظة اسوان بعد صلاة العشاء والتراويح وبرفقته والدته ولكن شاء القدر امام قرية نجع الوحدة بمركز الطود تصادمت سيارته بتوك توك ولقيا مصرعهما وهما ممسكين بايدى بعضهما واصيب فى الحادث كلا من عبدالله محمد حسن 62 سنة ودينا عبد الله محمد 25 سنة و شمروخ عبد الفتاح أحمد 41 سنة .

ويقول أحد رواد التواصل الاجتماعي الفيسبوك على صفحته بعد مصرعه يدعى مصطفى صبري قائلا : “ لقد فوجئت بخبر انتقال أخي محمد النوبي التجاني أستاذ الأشعة بالأقصر والسيدة والدته، نشهد أنه كان محبًّا لله ولرسوله ﷺ ولآل بيته والصَّالحين فأذكر موقفًا يدل على كرمه ودماثه خلقه وحبه للصَّالحين كان للسيدة والدتي موعد عند أحد أطباء العظام، ولقد تأخرنا كثيرًا وكان من المفترض أن ينصرف أخي محمد لظروف خاصة طارئة، وعندما علم أن هذا الكشف المتأخر من الساحة الرضوانية قال: والله لأنتظره وإن تأخر صاحبه للفجر حبًّا لسيدي الشَّيخ أحمد رضوان ولم يكن يعلم أن صاحبة الكشف هي السيدة والدتي ابنة الشيخ أحمد رضوان-رضي الله عنه”.