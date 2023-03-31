عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في مشهد مؤثر | مصرع فنى أشعة ووالدته بالأقصر

مصرع فنى اشعة ووالدته
مصرع فنى اشعة ووالدته بالأقصر

وافت المنية فني أشعة بمستشفى سرطان الأقصر ووالدته وهما ممسكين بيديّ بعضهما البعض داخل السيارة بعد تصادمها بـ توك توك أمام مركز الطود جنوب الأقصر.

يقول مصدر بمستشفى شفاء الأرومان لعلاج السرطان بالمجان بالأقصر إن المتوفي يدعى محمد النوبي أبو المجد ويبلغ من العمر 27 سنة كان يعمل بالمستشفى منذ عام 2016 كفنى مساعد أشعة وكان محبوبا جدا من المرضى لمساعدتهم حيث كان يأتي للعمل قبل موعده بساعات حتى يستقبل المرضى القادمين من محافظات أخرى ويقوم بمساعدتهم بكل حب ومودة مشيرًا إلى أن والدته وتدعى “ عديلة عبد الفتاح عبد الرحيم ” 55 سنة  كانت مرتبطة جدا بنجلها فكانت تقيم معه بشقة هنا بمنطقة طيبة بجوار عمله وفى فترة الإجازة تذهب معه إلى محافظة أسوان محل إقامته هو وابناءه.

في ثامن أيام رمضان.. موعد أذان المغرب بـ محافظة الأقصر

جامعة الأقصر تعلن عن شغل وظائف أكاديمية بكلية العلوم

وأشار أن محمد ووالدته كانا مرتبطين جدا ببعضهما ورحمة الله بهما أنهما توفّيا سويا لأن لا أحد منهما كان يستطيع العيش بدون الآخر فحبهما لبعض لم أر مثله من قبل.

قبل الحادث بساعات

اكد مصدر بان محمد النوبي أبو المجد اخذ اجازة من المستشفى وقرر الذهاب الى محل إقامته بمحافظة اسوان بعد صلاة العشاء والتراويح وبرفقته والدته ولكن شاء القدر امام قرية نجع الوحدة بمركز الطود تصادمت سيارته بتوك توك ولقيا مصرعهما وهما ممسكين بايدى بعضهما واصيب فى الحادث كلا من عبدالله محمد حسن 62 سنة ودينا عبد الله محمد 25 سنة و شمروخ عبد الفتاح أحمد 41 سنة .

ويقول أحد رواد التواصل الاجتماعي الفيسبوك على صفحته بعد مصرعه يدعى مصطفى صبري قائلا : “ لقد فوجئت بخبر انتقال أخي  محمد النوبي التجاني أستاذ الأشعة بالأقصر والسيدة والدته، نشهد أنه كان محبًّا لله ولرسوله ﷺ ولآل بيته والصَّالحين فأذكر موقفًا يدل على كرمه ودماثه خلقه وحبه للصَّالحين كان للسيدة والدتي موعد عند أحد أطباء العظام، ولقد تأخرنا كثيرًا وكان من المفترض أن ينصرف أخي  محمد لظروف خاصة طارئة، وعندما علم أن هذا الكشف المتأخر من الساحة الرضوانية قال: والله لأنتظره وإن تأخر صاحبه للفجر حبًّا لسيدي الشَّيخ أحمد رضوان ولم يكن يعلم أن صاحبة الكشف هي السيدة والدتي ابنة الشيخ أحمد رضوان-رضي الله عنه”.

الأقصر التواصل الاجتماعي مستشفى سرطان الاقصر مصرع جنوب الاقصر داخل السيارة سرادق عزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

تبدأ من 20 لـ 25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

ترشيحاتنا

إهداء جائزة | مادلين طبر : والله لم أحضّر لكلامي عن الرئيس السيسي

ملخص الأسبوع بالجامع الأزهر.. توزيع 29000 وجبة إفطار و27 درسا واحتفالية كبرى

المداح الحلقة 10.. شقيقة حمادة هلال تحاول الخلاص منه

أول دولة غربية تفعلها .. لماذا حظرت إيطاليا Chat GPT ؟

مبقاش فيه كليبات فاضحة | تامر أمين : الراقصات اختشوا ورجعوا الكباريهات

مادلين طبر تدخل في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قضية طليقها .. ظهور مميز لـ آيتن عامر بـ خصر نحيف

بـ زيادة وزن لافتة .. منى فاروق تثير الجدل بـ قفطان رمضاني

لـ مرضى الكبد الدهنى .. أطعمة تناولها في رمضان

يصفوني بـ المشوهة .. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفربق | ماذا يحدث في القلعة الحمراء ؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ