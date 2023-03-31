سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفربق | ماذا يحدث في القلعة الحمراء ؟

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الاهلي حيث كشف السر وراء استبعاد نجم الفريق الأحمر، خلال الفترة الماضية عن المباريات بقرار من المدرب السويسري.

وقال ان علاقة مارسيل كولر مع أيمن أشرف ليست طيبة إطلاقا خارج الملعب بسبب واقعة صدرت عن اللاعب بحق مدربه السويسري.

وتحدث عن تفاصيل هذه الواقعة، وأوضح ان اللاعب أيمن أشرف اعترض على كولر علنا أمام زملائه من اللاعبين في النادي الأهلي على عدم مشاركته مع الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب، وقرر استمرار استبعاده من المشاركة مع مباريات الفريق.

وسبق وكشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب استبعاده لثنائي الفريق، البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف من المباريات خلال الفترة الماضية، على المستوى المحلي والأفريقي، بجانب الاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=EobJlWZUSEU

وقال كولر خلال مؤتمر لصحفي قبل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، ان عدم مشاركة برونو سافيو وأيمن أشرف، يعود للإصابة التي ضربت الثنائي فقط، وليس بسبب «الحب والكُره» مثلما يُردد البعض في الفترة الماضية.