المداح الحلقة 10.. صابر يكتشف المتعدي على سلمى أبو ضيف

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 10 تطور جديد فى الأحداث حيث يفسر صابر المداح "حمادة هلال" ما تعرضت له أمينة "سلمى أبو ضيف" داخل المغارة حيث تجسد الجن فى صورة خطيبها جمال "محمد مهران " وقام بتعدى عليها وتسبب فى حملها.

وتوجه صابر إلى منزل جمال لرؤيته ومعرفة ما يتعرض له وقابل والدته التى كشفت له بعض التفاصيل الخاصة به حيث تبدل حاله بعد قرار الزواج من أمينة.

ويقوم زين "محمد عز" بتهديد رحاب "هبة مجدى" بعد أن وصل إلى رقم تليفونها.

ويحاول خالد زكى أن يفسر بعض التفاصيل التى رآها صابر فى المغارة من خلال قرأته لبعض الكتب المتخصص فى هذا المجال وأكد له أنه يسير فى الطريق الصحيح ولكن عليه الحظر لان الشيطان والجن يرغبان فى القضاء عليه وعدم الوصول إلى الكتاب الموعود حتى لا يقضى عليهم.

ويسيطر الجن هايم "محمد رياض" على هبة شقيقة صابر "هلا السعيد" ويدفعون لتغيير قناعاتها بأن صابر شخص مضر على أهله.

أبطال مسلسل المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.