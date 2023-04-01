هيونداي تكشف عن نسختها الجديدة "سوناتا" 2024 .. صور

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة سوناتا موديل 2024 داخل معرض سيول الدولي للسيارات.

هيونداي سوناتا موديل 2024

هيونداي تكشف عن نسختها الجديدة "سوناتا" 2024

وظهرت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 بتصميم خارجي مميز، حيث يحمل الكثير من اللمسات الشرسة، نسبة إلى مقدمة السيارة ذات المصابيح الحادة والنحيفة، بالاضافة إلى الشبكة الامامية صاحبة اللون الاسود اللامع والتي تضم فتحات هوائية متعددة.

هيونداي سوناتا موديل 2024

وحصلت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 على عدة لمسات خارجية بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى ارتكازها على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق يجمع بين الفضي والاسود، إلى جانب ظهورها بمخارج عادم ثنائية الاداء.

هيونداي سوناتا موديل 2024

القدرات الفنية لـ هيونداي "سوناتا" 2024 الجديدة

وكشفت هيونداي بأن النسخة سوناتا 2024 ستقدم بعدة خيارات تتعلق بالمنظومة الفنية ومنها، محرك سعة 2500 سي سي، بالاضافة إلى فئة 2500 سي سي مع شاحن تيربو، إلى جانب محرك اخر بتقنيات هجينة سعة 2000 سي سي.

هيونداي سوناتا موديل 2024

واظهرت الصور المقدمة أن السيارة هيونداي سوناتا 2024 تحتوي على مقصورة داخلية عصرية، حيث تضم مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة مرتبطة بلوحة البيانات، بقياس اجمالي يقدر بـ 12.3 بوصة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام وصوتي ترفيهي مكون من 12 مكبر من طراز BOSE الشهير.