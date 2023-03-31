المداح الحلقة 10.. شقيقة حمادة هلال تحاول الخلاص منه

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 10 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يسخر الجن هايم "محمد رياض " هبة شقيقة صابر "هلا السعيد" ويحرضها على الخلاص من صابر وتذهب هبة فى مشهد مخيف إلى منزل صابر من أجل قتله.

بينما تحاول أحلام "رانيا فريد شوقى" السيطرة على حسن "خالد سرحان" خاصة أنه يطمع دائما فى مزيد من المال وهو ما تحاول أن توفر له أحلام بمساعدة الجن هايم "محمد رياض".

أبطال مسلسل المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.