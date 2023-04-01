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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يبحث عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي لترشيد الطاقة|تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

ايضا تشهد جلسة الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بمـا يرتق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً.

كما مشروع القانون إلى تنظيم أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

التوقيت الصيفي الأرصاد الجوية البحث العلمي الاستثمارات الاجنبية جذب الاستثمارات

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النواب يبحث عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي لترشيد الطاقة|تفاصيل

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