أخبار الفن| حلمي بكر على كرسي متحرك.. اجتماع مصطفى كامل بالموسيقيين

حلمي بكر على كرسي متحرك.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها اجتماع مصطفى كامل بالموسيقيين، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
جورج وسوف يكشف تفاصيل صادمة عن آخر اتصال مع ابنه قبل وفاته
كشف النجم جورج وسوف تفاصيل الاتصال الأخير مع ابنه وديع قبيل وفاته، خلال حلول المطرب الكبير ضيف الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج "مراحل".
أول ظهور رسمي لـ حلمي بكر بعد الوعكة الصحية.. شاهد
ظهر الموسيقار حلمي بكر، اليوم الجمعة 31 مارس، في اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، الذي يستعرض كافة الأمور الإدارية للنقابة في فترة تولي الفنان مصطفى كامل.
فرع الموسيقيين بالمنصورة يهدي مصطفى كامل درعا تكريميا
أهدى فرع نقابة المهن الموسيقية في المنصورة، الفنان مصطفى كامل -النقيب العام- درعا تكريميا، له، تقديرا على جهوده المبذولة في النقابة.
مصطفى كامل : استبدال مندوبي نقابة الموسيقيين بالمعادي ومدينة نصر بشباب جامعات
كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- خطته لتطهير النقابة، من الفساد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر اليوم الجمعة 31 مارس.
اضطريت ألم الأمور.. مصطفى كامل يكشف عن تفاصيل خلافه مع نادية مصطفى
كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- تفاصيل خلافه مع الفنانة نادية مصطفى، في النقابة بسبب ملف الإسكان التي كانت مسئولة عنه.
حلمي بكر على كرسي متحرك بعد وعكته الصحية.. صورة
ظهر الموسيقار حلمي بكر، جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، اليوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل.
محمد منير : مباراة الأهلي والهلال غدًا في حب الوطن الواحد مصر والسودان
دعا النجم الكبير الكينج محمد منير أن تكون مباراة الأهلي والهلال مساء غدا السبت، عنوانا كبيرا للمحبة بين أبناء الوطن الواحد “مصر السودان.. السودان مصر”.
مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. تأريخ تنحي الرئيس مبارك
شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، قيام المرشدة السياحية سارة (ريم مصطفى) بإقناع حامد (أحمد فهمي) بالمشاركة في مظاهرات 25 يناير عام 2011.