أخبار الفن| حلمي بكر على كرسي متحرك.. اجتماع مصطفى كامل بالموسيقيين

حلمي بكر على كرسي متحرك.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها اجتماع مصطفى كامل بالموسيقيين، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف النجم جورج وسوف تفاصيل الاتصال الأخير مع ابنه وديع قبيل وفاته، خلال حلول المطرب الكبير ضيف الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج "مراحل".

ظهر الموسيقار حلمي بكر، اليوم الجمعة 31 مارس، في اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، الذي يستعرض كافة الأمور الإدارية للنقابة في فترة تولي الفنان مصطفى كامل.

أهدى فرع نقابة المهن الموسيقية في المنصورة، الفنان مصطفى كامل -النقيب العام- درعا تكريميا، له، تقديرا على جهوده المبذولة في النقابة.

كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- خطته لتطهير النقابة، من الفساد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر اليوم الجمعة 31 مارس.

كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- تفاصيل خلافه مع الفنانة نادية مصطفى، في النقابة بسبب ملف الإسكان التي كانت مسئولة عنه.

ظهر الموسيقار حلمي بكر، جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، اليوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل.

دعا النجم الكبير الكينج محمد منير أن تكون مباراة الأهلي والهلال مساء غدا السبت، عنوانا كبيرا للمحبة بين أبناء الوطن الواحد “مصر السودان.. السودان مصر”.

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، قيام المرشدة السياحية سارة (ريم مصطفى) بإقناع حامد (أحمد فهمي) بالمشاركة في مظاهرات 25 يناير عام 2011.