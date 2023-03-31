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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير : مباراة الأهلي والهلال غدًا في حب الوطن الواحد مصر والسودان

الكينج محمد منير
الكينج محمد منير

دعا النجم الكبير الكينج محمد منير أن تكون مباراة الأهلي والهلال مساء غدا السبت، عنوانا كبيرا للمحبة بين أبناء الوطن الواحد “مصر السودان.. السودان  مصر”.

 وقال الكينج محمد منير فى تصريحات صحفية:  لقاء الأهلي والهلال، لقاء الوطن الواحد، وطن "مصر السودان ..السودان مصر”، ويجب ان يعلم الجميع بأن شعب واحد يلعب كرة القدم، وغدا تتأكد قيمة الوطن الواحد والقلب الواحد محبتي للشعب الواحد الوطن مصر السودان ،السودان مصر. 

أعمال محمد منير فى رمضان

 ويشارك الكينج محمد منير فى رمضان هذا العام فى أكثر من عمل حيث يقدم تتر مسلسلي عملة نادرة لنيللى كريم وسره الباتع لأحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف. 

الكينج منير 
الكينج منير 
الكينج منير 

كما يشارك منير أيضا هذا الموسم بغناء أكثر من إعلان، وهو ما جعله يتصدر صفحات التواصل الإجتماعي بأعماله منذ بداية الشهر الكريم.

كواليس تسجيل منير تتر سره الباتع

 وكشف المخرج خالد يوسف، كواليس وتفاصيل موافقة المطرب محمد منير على غناء تتر مسلسل “ سره الباتع”.

الكينج منير 

 وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "،:" محمد منير سمع لحن التتر من سره الباتع ،فوافق على الفور ". 

وأضاف خالد يوسف:"فاضلي يومين تصوير في مسلسل سره الباتع، وننتهى من العمل بشكل كامل "، وتابع خالد يوسف :"تحمست لـ سره الباتع لأن الدراما  الخاصة بسره الباتع تتحمل 60 حلقة مش 30 حلقة".

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