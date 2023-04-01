قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الاقصي المبارك في القدس المحتلة ، مساء اليوم الجمعة، واعتدت علي المصلين لاجبارهم علي الخروج منه ومن باحاته.

وأوردت وكالة الانباء الفلسطينية إن عملية الاقتحام رافقها إطلاق نار على شاب فلسطيني قرب باب السلسلة، أحد أبواب الأقصى، مما أسفر علي وفاته.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن إطلاق نار سمع في باحات الأقصى، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف في شوارع البلدة القديمة بالقدس.

وكان قد اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة ، بالضرب على المواطنين أثناء تواجدهم في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

وقال مراسل "وفا"، إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطنين قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في تل رميدة وسط الخليل، وعرف منهم ياسر أبو مرخية وزياد الحداد.

