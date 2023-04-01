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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة..محامي ترامب يكشف أقواله عند المثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء

ترامب
ترامب

يستعد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وفريقه القانوني  للمشهد غير المسبوق للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء لمواجهة تهماً جنائية، حسبما أفادت صحيفة “ذا جارديان”.

وظلت لائحة الاتهام ضد ترامب قيد ختم المحكمة اليوم الجمعة ، مع انتظار تفاصيل التهم.

وقال المحامي الذي يمثل ترامب ، جو تاكوبينا:"إنه فهم من المدعين العامين أن الرئيس السابق لن يوضع في الأصفاد عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل".

بينما اعترف تاكوبينا بأن أخبار لائحة الاتهام كانت بمثابة صدمة لترامب يوم الخميس، وكان من المفهوم أنه علم بمصيره من الصحافة ، وواصل ترامب مهاجمة التحقيق في مخطط الأموال الخفية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن هيئة المحلفين الكبرى صوتت لإدانة ترامب ، قال ألفين براج ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن ، بعد ساعتين تقريبًا إنه اتصل بمحامي ترامب لتنسيق استسلامه.

وقال تاكوبينا إن ترامب يتوقع إلقاء القبض عليه ومحاكمته، بعدما تم استدعاءه إلى المحكمة للرد على التهم بعد ظهر يوم الثلاثاء في مانهاتن، وإنه يعتزم الإقرار بأنه غير مذنب في جميع التهم.

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وقال المحامي لـ ABC News إن الوصول إلى قاعة المحكمة سيكون مقيدًا بشدة أثناء إجراء المحاكمة، وسط مخاوف من الاضطرابات المحتملة بشأن الاعتقال غير المسبوق للرئيس الأمريكي سابق.

 وتوقع أن سلطات نيويورك "لن تسمح لهذا بأن يصبح سيرك". وقال تاكوبينو: "سنذهب إلى هناك وسنشرع في مقابلة قاضٍ في مرحلة ما ، ودفع بأنه غير مذنب ، والبدء في الحديث عن تقديم الالتماسات ، وهو ما سنفعله على الفور وبشدة فيما يتعلق بالصلاحية القانونية لهذه القضية".

 

ترامب جو تاكوبينا هيئة المحلفين نيويورك

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