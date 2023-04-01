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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختبار لمنظومة إسرائيل الأمنية.. "هآرتس" تحذر من الجمعة الثالثة فى رمضان

هآرتس تحذر من الجمعة
"هآرتس" تحذر من الجمعة الثالية فى رمضان

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الجمعة الثالثة من رمضان 2023 ستكون لحظة اختبار مهمة وحقيقة لمنظومة الأمن في إسرائيل.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن الجمعة الثالثة من رمضان سيتصادف مع احتفالات المستوطنين المتطرفين بعيد الفصح اليهودي وسيكون بمثابة اختبار مهمة لمنظمة الأمن الإسرائيلي الذي يتأهب منذ بداية الشهر المبارك لمنع تصاعد الأوضاع.

وأشار إلى أن المنظومة الأمنية في إسرائيل كانت مهيئة للتصعيد خلال شهر رمضان لكن الأسبوع الأول منه مر بهدوء نسبي في الضفة الغربية وانعكس ذلك على الأوضاع في المسجد الأقصى بمدينة القدس .

وأوضح أن غالبية الفلسطينيين يعطون الأولوية لمرور الأوضاع بشكل هادئ وصولا لعيد الفطر السعيد.

وحذر هرئيل من السماح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، من اقتحام المسجد الأقصى مجددًا خلال ما يعرف بـ "عيد الفصح" اليهودي.


وقال هرئيل: “إن بن جفير لا يمكن أن يمرر هذه الفترة بدون أن يكون نجمها الإعلامي الأول”.

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