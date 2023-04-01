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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القذائف تسقط والجرحى يتطايرون.. اكسترا نيوز تعرض فيلمًا وثائقيًا عن حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

استعرضت فضائية اكسترا نيوز فيلمًا وثائقيًا عن أسرار حرب أكتوبر المجيدة والتي تزامنت في يوم العاشر من رمضان حينها، حيث تألق الجيش المصري بسواعد جنوده وبدأ أولى معاركه بالضربة الجوية، ونظر الجندي الإسرائيلي للجندي المصري نظرة غير التي تدرب عليها في جيشه، فيما قدم الفيلم تصريحات ومن قادة وجنود إسرائيلين وصفوا فيها ماذا حدث حينها وكيف كان الجندي المصري حينها
 

وقال شمعون جيلبوع مساعد قائد سرية الإنقاذ لاميد: “المنطقة كانت مكشوفة تمامًا، وهم كانوا في مواقع وخنادق وجنودنا حاربوا مكشوفين تحت نيران صعبة جدًا ”.

وبعد يومين من القصف المدفعي المتواصل أعادت القوات المصرية محاصرة الجنود الإسرائيلين من جديد ومنعتهم من فتح بابًا للإمدادات.

وأكمل شمعون جيلبوع خلال الفيلم: “أرى القذائف تسقط والجرحى يتطايرون من ناقلات الإسعاف ويزحفون باتجاه البحر ولا يدرون ماذا يفعلون في هذا المشهد السريالي ويبدأ القصف علينا”.

وظل الحصار مستمرًا وظل الجنود المصريين صامودن تحت ضربات المدفعية والقصف الجوي الإسرائيلي.
 

وقال موتي اشكينازي: “الأمر الوحيد الذي قررت أنني إذا خرجت على قيد الحياة نعم أن هناك من سيدفع الثمن على هذا الفشل”.
 

إكسترا نيوز العاشر من رمضان حرب اكتوبر حرب73

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