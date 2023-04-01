بائع خضراوات وراء مقتل سائق تروسيكل في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة "سائق مركبة تروسيكل، مقيم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة بائع خضار، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضراوات، ولدى وصوله لمكان العثور قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على المركبة ولاذ بالفرار.

كما تم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.