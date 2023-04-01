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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. حمدي الميرغني يروي علاقته بزوجته إسراء عبدالفتاح

حمدي الميرغني وزوجته
حمدي الميرغني وزوجته

يحتفل اليوم السبت 1 أبريل، الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده الـ 35، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1988، في محافظة السويس. 

 

مراتي مسيطرة جدا 

 

قبل أيام قليلة، استضافت الإعلامية دعاء صلاح  نجم الكوميديا حمدي الميرغني  فى برنامج The Nine Show، وتحدث «الميرغني» عن زوجته الفنانه إسراء عبد الفتاح قائلا: «إسراء كانت صحبتي وسفرية الكويت سبب حبي لها ، انا مقولتش ليها بحبك انا علي طول قولتلها حددي مع بابا ميعاد». 

وحول الأحداث التي حدثت في ليلة العمر، قال حمدي الميرغني: «إسراء قلبت الفرح خناقة وكانت بتطرد الناس اللي مش معروفه ليها». 

وتابع حمدي الميرغني، قائلا: «افتقدت الهدوء بعد الزواج ودائما اكل والدتي احلى من أكل إسراء لانها مش بشكل يومي تدخل المطبخ». 


 

الراجل اللي بيمسح محترم 

 

كما تحدث حمدي الميرغني، عن آرائه حول معاملة الرجل للزوجة قائلا: «الراجل اللي بيمسح وينشر ويكوي راجل خلوق ومحترم وابن ناس ، واللي بيزعق للست راجل مجنون». 

وحول مشواره الفني، قال حمدي الميرغني: «مسرح مصر ساعدني كتير وكتب اسمي بين النجوم وكمان أمني ماليا ، وحاليا بشتغل لمزاجي مش علشان الفلوس».

وكشف حمدي الميرغني، عن كواليس العمل مع النجم عادل امام قائلا: «انا سعيد وحققت حلمي بالعمل مع الزعيم واول ماشفني في الكواليس قالي لولا رامي كنت مشيت». 

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