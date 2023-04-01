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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

ترشيد استهلاك الكهرباء
ترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدأ الوحدات المحلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين.

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وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75% بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

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وبدأت الوحدات المحلية في  كافة المراكز والمدن والأحياء بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة ٧٥% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.

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