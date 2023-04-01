شيخ الأزهر: الاحتجاج بآية "واضربوهن" جهل بلغة القرآن وسوء فهم لتضليل الناس

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن بين إباحة الضرب إباحة مفتوحة، وبين قوله تعالى "واضربوهن" بعد المشرقين، منوها بأن الاستدلال بآية "وإضربوهن" على إباحة الضرب مطلقا، تدليس وسوء فهم متعمد لتضليل الناس.

وأشار الطيب، خلال برنامجه "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم السبت، الى أن القرآن الكريم نهى نهيا صريحا عن إباحة ضرب الزوج لزوجته إباحة مفتوحة في كل الأحوال والظروف، مستدلا بقوله تعالى: "ولا تضروهن".

وأوضح شيخ الأزهر، إنه لا يمكن أن تأتي آية تأمر بضرب النساء، ويحرم القرآن الكريم على الزوج إيذاء زوجته حتى وإن كان يكرهها، موضحا أن من يتأمل آية “واضربوهن” على ضوء الآيات الآخرى لا يمكن أن يتشكل لحظة أن هذا القول استثناء من القاعدة، وحالة من حالات الاضطرار والضرورات، وارتكاب ضرر أصغر تجنبا لضرر أكبر.

وقال فضيلته: إن هذه الآية لا تصح للاحتجاج بها على أن القرآن يؤصل لضرب المرأة، والاحتجاج بها جهل عظيم بلغة القرآن.