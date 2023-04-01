عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبرة ونضج .. إلهام شاهين تشيد بتألق هالة صدقي في السباق الرمضاني 2023

صدى البلد

أشادت الفنانة الهام شاهين، بتألق الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني، بمسلسلين مختلفين.

وكتبت عبر انستجرام: “هالة صدقي تألق عظيم في رمضان دور كوميدي في جعفر العمدة بتموتني من الضحك الملكة صفصف ودور تراجيدي في سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة برافو هالة.. النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان اسعدتينا بفنك الجميل يا جميلة”.

وقالت الفنانة هالة صدقي، إن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل جعفر العمدة شخصية نرجسية، وبعد فقدانها لعبد الجواد في المسلسل شخصيتها ازدادت جنونا في المسلسل. 


وأضافت "هالة صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، وكانت الكواليس مميزة وجميلة جدا، لافتة إلى أنها قضت 5 أشهر في كواليس مسلسل جعفر العمدة، "لو الكواليس مكنتش جميلة، مكناش نستحمل نشتغل مع بعض 15 ساعة يوميا، خصوصا أننا تعبنا اوي فى المسلسل ده". 


وتابعت هالة صدقي، أن المخرج محمد سامي هو صاحب فكرة صورة "عبد الجواد" التي تخرج بشكل دوري كل حلقة، "أنا بشوف عبد الجواد دايما، وبحس أنه عايش معايا في المسلسل، وده هو شخصيتي في المسلسل". 

الفنانة إلهام شاهين الفنانة هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

مفاجأة.. الطفل الناجي من جريمة الاسكندرية: أبويا مسك أمي من شعرها وضربها بالنار

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

الناجي من حادث أبوسليمان:كنت تحت البطانية واخواتي كانوا ماسكين التليفون وأبويا قتلهم

لن تصدق أنها رجل .. يمني ينتحل صفة طبيبة ويستولي على أموال عرب فى ماليزيا .. شاهد

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

وفاة بطل العالم 4 مرات في الكيك بوكسينج أثناء القتال مع الجيش الأوكراني

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

جمهور الأهلي يتوافد على ستاد القاهرة استعداداً لمباراة الهلال| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

هذه العادات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

من كواليس مسلسها.. مي عمر تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب قرار رفع الفائدة

التموين تحدد ضوابط صرف سلع شهر أبريل.. تغطية خاصة

رياح وعواصف ترابية وحرارة مرتفعة.. ماذا يحدث في طقس مصر

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ