خبرة ونضج .. إلهام شاهين تشيد بتألق هالة صدقي في السباق الرمضاني 2023

أشادت الفنانة الهام شاهين، بتألق الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني، بمسلسلين مختلفين.

وكتبت عبر انستجرام: “هالة صدقي تألق عظيم في رمضان دور كوميدي في جعفر العمدة بتموتني من الضحك الملكة صفصف ودور تراجيدي في سره الباتع مليء بالمشاعر الصادقة برافو هالة.. النضج والخبرة وتجارب الحياة تصقل الفنان اسعدتينا بفنك الجميل يا جميلة”.

وقالت الفنانة هالة صدقي، إن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل جعفر العمدة شخصية نرجسية، وبعد فقدانها لعبد الجواد في المسلسل شخصيتها ازدادت جنونا في المسلسل.



وأضافت "هالة صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، وكانت الكواليس مميزة وجميلة جدا، لافتة إلى أنها قضت 5 أشهر في كواليس مسلسل جعفر العمدة، "لو الكواليس مكنتش جميلة، مكناش نستحمل نشتغل مع بعض 15 ساعة يوميا، خصوصا أننا تعبنا اوي فى المسلسل ده".



وتابعت هالة صدقي، أن المخرج محمد سامي هو صاحب فكرة صورة "عبد الجواد" التي تخرج بشكل دوري كل حلقة، "أنا بشوف عبد الجواد دايما، وبحس أنه عايش معايا في المسلسل، وده هو شخصيتي في المسلسل".