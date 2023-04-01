رئيس حزب الإصلاح والنهضة : الدعوة للحوار الوطني تمثل مستقبل حقيقي للدولة المصرية

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدعوة للحوار الوطني تمثل مستقبل حقيقي للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني خطوة تؤسس ممارسة سياسية قائمة على الكفاءات تقدم برامج وأطروحات فيما يسمى بالسياسة البراميجية.



وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني فرصة أمام الأحزاب والكيانات السياسية لتقييم نفسها وترسيم الخطط المستقبلية للكفاءات المطلوبة وإعدادها وكذلك ترسيخ الديمقراطية التشاركية ما بين الأحزاب والحكومة.



وعلق الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على توسيع قاعدة الحوار الوطني بضم رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني، قائلا: "يتم جذب كل النخب الموجودة على مستوى الوطن بجميع أشكالها وطوائفها".