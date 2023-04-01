عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وظائف الأزهر.. أماكن شاغرة في لجنة مراجعة المصحف بـ مجمع البحوث الإسلامية

لجنة مراجعة المصحف
لجنة مراجعة المصحف

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد (20) عضوًا للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية (منهم اثنان من كريمي البصر بشرط إجادة القراءة والكتابة بطريقة «برايل»، واثنان من الحفاظ ممن يجيدون لغة الإشارة)، وذلك في إطار دعم اللجنة بمزيد من الخبرات.

ويمكن التقدم لهذا الإعلان في حالة استيفاء مجموعة من الشروط وهي: أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف أو جامعة الأزهر (بنظام الندب الجزئي)، وألا يقل سن المتقدم عن (25) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وقت نشر الإعلان، وأن يكون حاملًا لشهادة جامعية أزهرية أو عامة.

ويشترط أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب، وأن يكون حافظًا للشاطبية والدرة أو لطيبة النشر، وأن يكون ملمًّا برسم المصحف، حافظًا لمنظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي أو مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، والثانية تكفى عن الأولى. 

ويشترط أن يكون مُلمًّا بعلم الضبط وعلى دراية بالمذاهب المختلفة وعللها، وأن يكون مُلمًّا بعلم عد الآي. أن يكون متمكنًا في علم الوقف والابتداء، فيعرف المذاهب المختلفة، والمرجعية لكل مصاحف العالم الإسلامي، وأن يكون مُلمًّا بتجزئة المصحف: أجزاء، وأحزابًا، وأرباعًا، وأثمانًا على المذاهب المختلفة، وأن يكون مُلمًّا بالمراجع الأساسية التي يرجع إليها للتثبت؛ فيعرف مراجع التفسير وعلوم القرآن والفقه، وأن يكون على دراية بالنحو، ومعرفة المهارات الأساسية للتعامل مع برامج الاتصال الصوتي والمرئي.
 

وبعد استيفاء الشروط السابقة يُختبر المتقدم في جميع ما سبق ويكون الامتحان تحريريًّا على النحو الآتي: القرآن الكريم، رسم المصحف، ضبط المصحف؛ من خلال تعرية النص وإعادة ضبطه على ما اختاره المصريون والمغاربة والمشارقة، الوقف والابتداء؛ من خلال الحكم على مواضع تمت تعريتها، لمعرفة قدرته على استخراج الحكم، أن يختبر في علم عد الآي، أن يختبر في النحو، اختبارًا متوسطًا. 
 

ويُشترط في المتقدم -أيضًا- أن يقدم روابط صفحات تواصله الاجتماعي إن وجد، أن يجتاز المقابلة الشفاهية، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مخلٌّ بالشرف والأمانة لم يتم محوه، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه. 
 

وعلى مستوى شروط المفاضلة بين المتقدمين: أن يكون حاصلًا على تخصص القراءات أو كلية علوم القرآن بجانب حصوله على الشهادة الجامعية الأزهرية أو العامة، أن يكون مجازًا بالقراءات من علماء ثقات، كذلك يفضل الحاصلون على دراسات عليا (ماجستير – دكتوراه). وأن يكون على معرفة باستخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه. 
 

ويمكن للراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات- مدونًا به رقم التليفون الشخصي وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

مفاجأة.. الطفل الناجي من جريمة الاسكندرية: أبويا مسك أمي من شعرها وضربها بالنار

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

ترشيحاتنا

الناجي من حادث أبوسليمان:كنت تحت البطانية واخواتي كانوا ماسكين التليفون وأبويا قتلهم

لن تصدق أنها رجل .. يمني ينتحل صفة طبيبة ويستولي على أموال عرب فى ماليزيا .. شاهد

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

وفاة بطل العالم 4 مرات في الكيك بوكسينج أثناء القتال مع الجيش الأوكراني

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

جمهور الأهلي يتوافد على ستاد القاهرة استعداداً لمباراة الهلال| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

حلويات رمضان.. طريقة عمل مهلبية السوبيا بالفواكه

هذه العادات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

من كواليس مسلسها.. مي عمر تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب قرار رفع الفائدة

التموين تحدد ضوابط صرف سلع شهر أبريل.. تغطية خاصة

رياح وعواصف ترابية وحرارة مرتفعة.. ماذا يحدث في طقس مصر

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ