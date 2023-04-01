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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تستعد لاستقبال الطلاب المغتربين في الإفطار الجماعي

مائدة جامعة الأزهر
مائدة جامعة الأزهر

تستعد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لاستقبال الطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية لحضور الإفطار الجماعي الذي يبدأ اليوم من  داخل الحرم الجامعي.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإقامة مائدة للطلاب؛ تيسيرًا عليهم لكي يتفرغوا للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني.

كانت الجامعة قد أعلنت عن إقامة المائدة، وبدأت في إجراء ترتيبات تنظيمها بحيث يتم تسجيل أسماء الراغبين في حضور الإفطار عن طريق دعوات تسلم لهم من منسقي الأنشطة الطلابية بكلياتهم: (منسق طلاب من أجل مصر).

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