وفاة بطل العالم 4 مرات في الكيك بوكسينج أثناء القتال مع الجيش الأوكراني

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن وفاة أحد أبطالها في لعبة الكيك بوكسينج، وذلك أثناء مشاركته مع جيش بلاده في حربها مع روسيا للدفاع عن أراضيها، حيث توفي النجم الأوكراني فيتالي ميرينو أثناء قتاله بالحرب في وطنه.

وقاتل ميرينوف مع الجيش الأوكراني منذ بداية حرب العدوان الروسية، وفق ما كشفته صحيفة فوكس الألمانية، ومن غير المعروف بالضبط كيف مات، حيث اكتفى رئيس بلدية مسقط رأسه إيفانو فرانكيفسك بالكتابة على فيسبوك قائلا: "خلال الليل توفي فيتالي ميرينوف متأثرا بجروح أصيب بها في معركة دارت في المستشفى".

وذكر إيفانو، أنه لا يعرف كيف مات، ولكن ما هو متأكد منه أن بطل الكيك بوكسر الأوكراني قاتل حتى أنفاسه الأخيرة، وكان ميرينوف قد عانى سابقًا من شظية زجاجية في ساقه أثناء القتال، لكنه عاد بعد ذلك إلى الأمام.

وكتب رسلان مارتسينكيف: "دافع عن أوكرانيا حتى أنفاسه الأخيرة، وميرينو يترك وراءه زوجة وابنة تبلغ من العمر عامين قبل بدء الحرب، وفاز باللقب العالمي في الكيك بوكسينغ أربع مرات".

فيما كتب رئيس البلدية مارتسينكيف: "لقد ذهب إلى الحرب في اليوم الأول من الغزو، كما جلست ميرينو في مجلس المدينة".