كريم الحسيني: خالد صالح عمل تاريخ في 9 سنين محدش قدر يعمله

قال الفنان كريم الحسيني أنه يسعى بشكل كبير للحصول على الفرصة وانه غير مقصر تماما ويطرق كل الأبواب قائلا: "أنا بسعى كل سنة مع كل الناس حتى لو كان شكل المطبخ اتغير الـ أنا أعرفه بعمله".

وتابع كريم الحسيني خلال لقائه في برنامج بنت البلد تقديم "الإعلامية نشوى مصطفى"، المذاع عبر "فضائية TEN"، انه يرى مع مرور السنوات أن ربنا له ترتيب آخر لأنه عندما يجتمع دائما مع النجوم من الوسط الفني يقوموا بمدحه ولا يوجد أي مشاكل بينه وبين أحد ولذلك الترتيب متروك لربنا، وعلقت الإعلامية نشوى مصطفى: "أنا موجودة في الوسط الفني وانت بيتقال عليك كل خير مش بس إنسانيا بل فنيا أيضا".

الفنان الراحل خالد صالح

وتحدث كريم الحسيني عن الفنان الكبير الراحل خالد صالح وقال إن خالد صالح ربنا كرمه وأعطى له تاريخ في 9 سنوات فقط قد تاريخ الجيل الذهبي الذي لن نسطتيع عمل مثله، مثل الفنانين أحمد زكي و عادل إمام ويحيى الفخراني و محمود عبد العزيز رغم الأجيال الذي جاءت بعدهم أجيال عظيمة ولكن لم يستطيعوا حصد كل ما حصده هذا الجيل الذهبي.