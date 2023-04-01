تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كوكوريا - كوليبالي - جيمس - تشيلويل

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كوفاسيتش - لوفتس تشيك

خط الهجوم: مودريك - هافيرتز - جواو فيليكس.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق أستون فيلا، في المركز الحادي عشر، بنفس رصيد النقاط.