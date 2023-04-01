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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاون مستمر ومتواصل .. الأهلي ينفى وجود أى ازمة فى دخول الجماهير

الاهلي
الاهلي

يلتقي النادى الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد الجارحى عضو مجلس ادارة الاهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "‏مفيش أي مشاكل في عملية دخول الجماهير لمدرجات ستاد القاهرة والتعاون مستمر ومتواصل من الأمن وشركة تذكرتي من أول دقيقة في اليوم والكل بيسعى لنجاح اليوم وخروجه بأفضل شكل.

وتابع "في صور قديمة متداولة لكن الحقيقة أن اليوم ماشي كويس ومفيش أي مشكلة في دخول الأكل والعصائر والمياه وفقا للتعليمات المعلنة من قبل الماتش.

واختتم "وبإذن الله هنفطر كلنا مع بعض النهاردة في مدرجات ستاد القاهرة.".
 

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٠١_١٨٠١٥٢
الهلال السوداني النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا محمد الجارحي دور المجموعات ستاد القاهرة الدولي

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