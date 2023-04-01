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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مباراة الأهلي والهلال.. حيازة هذه الممنوعات تعرضك للحبس والغرامة

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت بحضور 50 الف مشجع على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووضعت الأجهزة الامنية مجموعة من الممنوعات التى يحظر دخولها الاستاد وهى : 

- يمنع حمل الشماريخ والالعاب النارية والمواد القابله للاشتعال

- المواد المعدنية وأجهزة اصدار اشعة الليزر ومكبرات الصوت

- العصى الخشبية او المعدنية او الالات الحاده او ماشابها 

عقوبات شغب الجماهير بالملاعب وفقا للقانون

ووضع قانون الرياضة الجديد، عقوبات رادعة لمواجهة شغب الجماهير، حيث نصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.


ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

حيازة هذه المواد بالاستاد تعرضك للحبس سنة والغرامة

ونصت المادة 86 من قانون الرياضة  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه  أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضة أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضى  إذا كان حائز أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا   أو حائزا أو محرزا ألعاب نارية أو مادة حارقة  أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة  أو أى أداه يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشأت أو المنقولات.

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