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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزل 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أهمية أسعار الذهب

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

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سعر الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

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مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية حالة اضطراب حيث سجل المعدن الأصفر طفرة ليصل سعر عيار 24 بدون مصنعية وهو الأعلي سعر ل 2,503 جنيها للجرام مقابل 1400 فى 15 نوفمبر 2022 .

وعاود المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت الانخفاض مرة أخري حيث سجل سعر الجنيه الذهب 17,520 مقابل سعره خلال التعاملات الصباحية حيث سجل 17800 أي بتراجع قدره 280 جنيه.

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:- 
عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,877
عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,460
عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,251
الاونصة بيع 76,417 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,502,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب بفعل قوة الدولار الأمريكي، ‏لكنها حققت ثاني مكاسبها الفصلية على التوالي في الربع السنوي الأول من العام ‏الجاري حيث تسببت الرهانات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ ‏وتيرة رفع أسعار الفائدة في اتجاه المستثمرين إلى المعدن النفيس.‏

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مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

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تقلبات شديدة في أسعار الذهب العالمية.. تفاصيل

كما سجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض بنسبة 0.6٪ إلى 1968.25 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4٪ فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.6% ‏إلى 1986.2 دولار للأونصة، فيما حقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 8.1% في مارس، كما حقق ‏مكاسب بنسبة 8.8% في الربع الأول.‏

وكان قد تجاوز الذهب 2000 دولار خلال الأسبوع الماضي نتيجة الانهيار المفاجئ لاثنين من ‏المقرضين الإقليميين الأمريكيين.
 

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