عودة ثلاثي الزمالك لتدريبات الفريق وبرنامج تأهيلى لـ سامسون استعدادا للمصري

أدى البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناته من إصابة خفيفة بالركبة تسببت في غيابه عن مواجهة المريخ السوداني بالأمس في دوري أبطال أفريقيا.

برنامج تأهيلى

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المريخ السوداني بالأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدت هذه المجموعة فقرة تدريبات خاصة باستخدام أدوات التأهيل داخل الملعب بجانب الركض الخفيف لعدة دقائق، اعقبها خوض تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

واكتفت هذه المجموعة بأداء فقرة التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفا من تعرضهم للإجهاد.

عودة أحمد فتوح



شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر ،استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك فتوح في فقرات التدريبات بصورة طبيعية، بعد غيابه عن مباراة الأمس أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

مشاركة محمد عبدالغنى



شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية الثنائي البدنية والفنية عقب تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تسببت في غيابهما عن الفريق في الفترة الأخيرة.

مران قوى للبدلاء والمستبعدين



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المريخ السوداني الأخيرة، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب الخططية الخاصة استعدادا للمباراة المقبلة، والتركيز على خطة اللعب.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها التركيز على الأمور التي تم التدريب عليها استعدادا للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.