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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تصدم سعد الصغير على الهواء: حد يصور نفسه كدا؟!

سعد الصغير
سعد الصغير

كشف الفنان والمطرب الشعبي، سعد الصغير، حقيقة الفيديو المسرب له وهو يضع المصحف ليقسم بعدم خيانة لزوجته برلنتي عامر الزوجة الثانية له.

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وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار"، :"كان لازم أبرأ نفسي، ولكن لم أقصد أن ينزل هذا الفيديو للمشاهدين، وأؤكد أن زوجتي أيضًا ليست السبب في الفيديو"، لترد بسمة وهبة، "حد يصور نفسه كدا؟ أنت فنان ونجم"، معقبة:" انت كدا راجل؟..أنت بتهين نفسك".


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

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