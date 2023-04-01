بسمة وهبة تتوعد سعد الصغير بكشف أسرار مثيرة

علقت والدة زوجة سعد الصغير، على تفاصيل الأزمة الأخيرة بين ابنتها زوجها، قائلة:" تقبلت اعتذاره، ونحن بشر وخير الخطائين التوابون.. خفت على بنتي منه، ولكن حينما اعتذر تقبلت ذلك، وقلت لها سامحي، بس احذري".



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور" وقناة "النهار"، :"سعد الصغير بيحب بنتي حب عبادة استغفر الله العظيم.. حبه لها مالوش حدود، فيما قالت بسمة وهبة :"لكن حبه يخوف فارق السن كبير بينهم.. سعد كبير .. هتشوف يا سعد وهوريك حكاياتك اللي مش بتخلص"، فرد سعد الصغير "أنتي بتولعيها".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.