نجل الفنان محمد ثروت: أخيراً اتسمحلي بالزيارات بعد شهر حجز في المستشفى

كشف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت تطورات حالته الصحية من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

وكتب: “بعد ٤ اسابيع حجر في المستشفى لوحدي، اخيراً اتسمحلي بالزيارات ووالدي جالي وفطرنا النهاردة مع بعض ربنا يخليك ليا”.

وتابع قائلاً: “عايز أقول من غير ما اقلبها دراما ان ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد و مناسبة اولها رمضان الي مالوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وانك تبقي بكامل صحتك”.

كما أصاف: “ياريت الي ربنا كارمه بالنعم دي او جزء منها مع انك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها واحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن و الي بيعدي منها مابيرجعش.. ف حاول تتأمل في فضل ربنا و اشكره دايماً علي نعمة العيلة والصحاب .. وفعلاً رمضان في مصر حاجة تانية.. رمضان كريم”.