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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل الفنان محمد ثروت: أخيراً اتسمحلي بالزيارات بعد شهر حجز في المستشفى

محمد ثروت ونجله
محمد ثروت ونجله

كشف المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت تطورات حالته الصحية من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

 

وكتب: “بعد ٤ اسابيع حجر في المستشفى لوحدي، اخيراً اتسمحلي بالزيارات ووالدي جالي وفطرنا النهاردة مع بعض ربنا يخليك ليا”.

وتابع قائلاً: “عايز أقول من غير ما اقلبها دراما ان ربنا كارمنا بنعم بيوريهالنا في تجمعاتنا كل عيد و مناسبة اولها رمضان الي مالوش طعم من غير لمة عيلتك وصحابك حواليك وانك تبقي بكامل صحتك”.

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كما أصاف: “ياريت الي ربنا كارمه بالنعم دي او جزء منها مع انك ممكن تشوفها بسيطة، استمتع بيها… قدرها وحب كل تفاصيلها واحمد ربنا عشان دي حاجات ملهاش ثمن و الي بيعدي منها مابيرجعش.. ف حاول تتأمل في فضل ربنا و اشكره دايماً علي نعمة العيلة والصحاب .. وفعلاً رمضان في مصر حاجة تانية.. رمضان كريم”.

 

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