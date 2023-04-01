عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحصل على 75% .. خطوات صرف الأرملة معاش زوجها المتوفى

معاش
معاش

تتيح التأمينات فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش  للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

صرف معاش المتوفي للمستحقين 

ويصرف معاش المتوفي للمستحقين حيث تتضمن تلك الفئات الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

txt

بدء صرف معاش أبريل بالزيادة الجديدة 15% من ماكينات atm.. تفاصيل

txt

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

شروط صرف معاش المتوفي

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش المتوفي بالنسبة للأرملة حيث يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، وألا يكون متزوجا بأخرى.

- تتضمن شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- كما يلزم شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز السن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- كما يجب تقديم صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عال، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- كما يشترط للحصول على معاش الزواج المتوفي تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف، إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

خطوات صرف معاش الزواج المتوفي 


تقوم الأرملة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

طريقة تقسيم معاش المتوفي بين المستحقين

ويتم تقسيم معاش المتوفي بين المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه خاصة وفق القانون الذي حدد مجموعة من الشروط والفئات المستحقة ل  المعاش وفق قانون التأمينات.

- تحصل الأرملة على 3/4 المعاش أي بنسبة 75%.

- أما فى حالة وجود  أرملة وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على 50% معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- وفى حالة وجود أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

txt

السبت موعد صرف معاشات أبريل.. 170 جنيهًا أقل زيادة و1635 الأعلى|احسب هتقبض كام

txt

بالزيادة.. صرف معاشات شهر أبريل 2023

- أما بالنسبة لوجود أرملة ووالد أو والدين  تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- وفى حالة وجود  أخ أو أخت أو أكثر يقسم المعاش كما يلي  1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

معاش معاش المتوفي فئات تستحق معاش المتوفى معاش المتوفي للمستحقين بدء صرف معاشات أماكن صرف معاشات شهر إبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

روح الفانلة الحمراء تعود.. لاعب الزمالك يحتفل بتقدم الأهلي على الهلال

موضوعات متعلقة

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

ترشيحاتنا

البتلو بـ 160 جنيهًا .. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

برعاية مؤسسة أبو العينين |اسم الفائز التاسع في مسابقة برنامج " وفوق كل ذي علم عليم".. فيديو

مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني والأمن يتدخل

مواعيد فتح حديقة الحيوان وسعر تذكرة الدخول في شهر رمضان 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة خاطئة تحول زيت الزيتون لمادة ضارة ..تعرف عليها

بسبب ممثل .. قتال عنيف بين طالبات جامعيات في الهند | شاهد

"أنا خليفة ربنا".. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ماذا تعني ألوان الكدمة المختلفة في جسم الإنسان

فيديو

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ