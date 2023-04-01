تحصل على 75% .. خطوات صرف الأرملة معاش زوجها المتوفى

تتيح التأمينات فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

صرف معاش المتوفي للمستحقين

ويصرف معاش المتوفي للمستحقين حيث تتضمن تلك الفئات الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

شروط صرف معاش المتوفي

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش المتوفي بالنسبة للأرملة حيث يشترط أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، وألا يكون متزوجا بأخرى.

- تتضمن شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- كما يلزم شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز السن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- كما يجب تقديم صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عال، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- كما يشترط للحصول على معاش الزواج المتوفي تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف، إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

خطوات صرف معاش الزواج المتوفي



تقوم الأرملة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

طريقة تقسيم معاش المتوفي بين المستحقين

ويتم تقسيم معاش المتوفي بين المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه خاصة وفق القانون الذي حدد مجموعة من الشروط والفئات المستحقة ل المعاش وفق قانون التأمينات.

- تحصل الأرملة على 3/4 المعاش أي بنسبة 75%.

- أما فى حالة وجود أرملة وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على 50% معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- وفى حالة وجود أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أما بالنسبة لوجود أرملة ووالد أو والدين تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- وفى حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر يقسم المعاش كما يلي 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.