الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

يعتبر اليوم السبت، أول أيام صرف معاشات شهر إبريل لمستحقي المعاشات من جميع الفئات، بعد تطبيق الزيادات الجديدة بنسبة 15%، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يصل عدد أصحاب المعاشات 11 مليون مواطن، فما التفاصيل؟…

زيادة معاشات شهر ابريل

صاحب المعاش بمبلغ 1300 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 1495 جنيهًا

صاحب المعاش 2300 جنيه يصل بعد الزيادة إلى 2645 جنيهًا

صاحب المعاش بمبلغ 3500 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 4025 جنيهًا.

معاش المواطن بمبلغ 4300 جنيه يصل بعد الزيادة إلى 4945 جنيهًا.

تصل زيادة المعاش بمبلغ 5300 جنيه بعد الزيادة إلى 6095 جنيهًا

يصل معاش المواطن بقيمة 6500 جنيه بعد الزيادة إلى 7475 جنيهًا

جدول صرف معاشات شهر إبريل

تبدأ صرف معاشات شهر ابريل الجاري من اليوم الأول من أبريل، مع إضافة الزيادات الجديدة وفقًا لجدول محدد:

يُصرف اليوم السبت وغدًا الأحد 1 و 2 إبريل لـ أقل من 1000 جنيه

يُصرف يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل بزيادة المعاشات لأكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه.

تم تحديد يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 إبريل بزيادة المعاشات لأكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

من المقرر أن يتم صرف معاش شهر ابريل لأصحاب المعاشات بالزيادة لأكثر من 3000 جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 ابريل.

تم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 ابريل لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل

يمكن لمستحقي المعاش صرف معاشاتهم من خلال:

منافذ البريد المصري

البنوك والمحافظ الإلكترونية

بنك ناصر الاجتماعي

منافذ فوري وكارت ميزة

كيفية الاستعلام عن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة؟