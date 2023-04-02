ضياء السيد: وجود عمرو السولية مهم في تشكيل الأهلي رغم الأخطاء

قال ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، إن الأهلي قدم مباراة جيدة اليوم أمام الهلال السوداني.

وأكد ضياء السيد خلال استضافته عبر برنامج (الريمونتادا) على قناة (المحور): "هناك عدد كبير من اللاعبين ظهروا بشكل جيد للغاية في لقاء اليوم".

وتابع: "عمرو السولية وجوده كان مهم في تشكيل الأهلي اليوم وفي خط الوسط رغم أنه ارتكب أكثر من تمريرة خاطئة".

وتأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.