حياة كريمة تسدد مديونيات المواطنين بمحل تجهيز عرائس

قرر برنامج حياة كريمة، تسدد مديونيات المواطنين من محل أدوات منزلية بحلوان.

وأجرى مقدم البرنامج حوارا مع صاحب المحل، حيث أكد صاحب المحل أن هناك أشخاصا تجاوزوا العام والعامين في المديونيات الخاصة بأجهزة العروسة.

وأكمل صاحب المحل،:" فيه ست جهزت بنتها لفرح وبتربي أيتام وبقالها عامين مش بتسدد المديونية.

واستوقف برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة dmc، شابا ثلاثينيا وعرض عليه طلبا بأن يقوم بإيصال مبلغ 500 جنيه إلى شخص فقير، فاقترح الأخير أن يمنح المبلغ لزوجة أخيه المتوفى، حيث تعول طفلتين ويحتاجون للأموال.