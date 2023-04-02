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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي: فضلنا عد المجازفة بـ طاهر محمد طاهر في مباراة الهلال

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي سر استبعاد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول من مباراة الهلال السوداني ضمن منافسات ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: غياب طاهر محمد طاهر بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية وفضلنا عدك المجازفة وإشراكه في مباراة الهلال السوداني.

وأضاف: “محمود متولي شارك في تدريبا النادي الاهلي أمس السبت وسيشارك في المران الجماعي اليوم”.

واختتم طبيب الأهلي: “بذلنا مجهود كبير في استشفاء اللاعبين العائدين من منتخب مصر، ووارد خلال الفترة المقبلة تطبيق التدوير لإراحة اللاعبين”.

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

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