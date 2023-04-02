كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

في حادثة تشبه أفلام الرعب الأميركية، تحدثت سيدة أمريكية عن قصة حدثت معها أصابتها بالرعب، عندما كانت تتناول وجبة العشاء مع أسرتها خارج المنزل، ليصدر هاتفها تنبيهاً من جهاز مراقبة بمنزلها وتكشف أمرا لم تتوقعه.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل أثار تنبيه الهاتف حالة من الذعر لدى الأم، لأنها تعلم جيدا أن المنزل خالي من الأشخاص لتبدأ في الشك بأن هناك حادثة اقتحام أو سرقة، إلا أنه في المقابل ظهرت صورة مريبة أرسلها جهاز مراقبة الأطفال ليبثّ الرعب فيها.

فبمجرد فتح الأم آشلي هاتفها على الفور وجدت صورة ضبابية لفتاة ذات عينين سوداوين تنظر إلى عدسة كاميرا المراقبة المنزلية، حيث خطر لبالها في اللحظات الأخيرة أن تكون هناك دمى بجانب سرير طفلها.

نشرت الأم أشلي سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابها بالتيك توك حاولت من خلاله فهم سبب الحادث الغريب، موضحة أن الكاميرا التي استخدمتها لم تتعطل سوى مرة واحدة فقط إلا أنها حاولت استخدام فلتر "كاشف الأشباح" في محاولة لفهم ما ظهر بمنزل عائلتها ، وذلك عبد ظهور فتاة صغيرة تحدق بالكاميرا.

ويعد من أكثر ما صدم أشلي عبر عرض قصتها على التيك توك أن الأمر نفسه حدث مع آلاف الأمهات ليصيبن بالهلع أيضا.

وعلق بعض رواد السوشيال ميديا بأن أجهزة مراقبة الأطفال تشتهر بالتقاط صور من بعض الكاميرات الأخرى في المنطقة متصلة في الوقت نفسه بشبكة WiFi.