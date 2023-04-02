زيلينسكي يصف رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمر "السخيف"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن "إفلاس تام" للمؤسسة الدولية.

وتولت روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن، الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري، وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير/شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في المساء عبر الاتصال المرئي: "للأسف، لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة" مضيفا أن "قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر الجمعة، في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة، من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات".

إصلاح شامل

واعتبر زيلينسكي أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن، وقال إنه "من الواضح أن الإصلاح ضروري لمنع أي دولة إرهابية، وأي دولة أخرى تريد أن تكون إرهابية، من تدمير السلام".

وتعهد الاتحاد الأوروبي، حسبما ورد في تغريدة على تويتر لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، بالوقوف ضد " أي تجاوز" تقوم بها روسيا في رئاسة مجلس الأمن.

وقال بوريل، إن رئاسة روسيا لمجلس الأمن تتناسب مع "كذبة أبريل"، واتهم موسكو بانتهاك "جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن "رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي تشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين، الخميس "الحدث الرئيسي الآخر للرئاسة الروسية هو المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس (الأمن) حول تعددية أطراف فعّالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وسيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف".

ولفتت زاخاروفا إلى أن لافروف يعتزم أيضاً ترؤس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 أبريل.