أمسيات شعرية وعروض فنية.. الاحتفال بليالي رمضان الثقافية في سيناء

أكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الاحتفال بليالي رمضان الثقافية مستمر حتى يوم 22 رمضان الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، وجاءت الانطلاقة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

أمسيات ثقافية :

وقال إن البرنامج يتضمن أمسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكي وألعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف قصور الثقافة على مستوى المحافظة.



وتم افتتاح معرض الفنون التشكيلية لفناني سيناء، بالإضافة إلى معرض كتاب إصدارات قصور الثقافة ومعرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية السيناوية.

كما تم تقديم عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله بعض الرقصات الفلكلورية منها: الدبكه السيناوية، قيم الأفراح، الدحية، رجال سيناء، تدريب كابتن سامح الكاشف، ثم عرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية بدأت برقصة العصا، الحرفيين، التنورة.

كما تم تكريم فرقة بني سويف للفنون الشعبية تقديرا لمشاركتهم المتميزة وحضورهم إلى العريش لافتتاح فعاليات ليالي رمضان.







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