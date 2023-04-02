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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا الخيمة يشكون من انتشار التكاتك

انتشار التكاتك بإعداد
انتشار التكاتك بإعداد كبيرة

أرسل القارئ ياسر نجيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار التكاتك بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شبرا الخيمة من انتشار التكاتك بشكل كبير بالمنطقة والسير بعشوائية في الشوارع مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة بالإضافة الي الحوادث المتكررة بسبب ان من يقومون بسواقة التكاتك هم من الأطفال.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

تكاتك العمل بين الناس الزحام الشديد شوارع

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