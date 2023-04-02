سكان شبرا الخيمة يشكون من انتشار التكاتك

أرسل القارئ ياسر نجيب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار التكاتك بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شبرا الخيمة من انتشار التكاتك بشكل كبير بالمنطقة والسير بعشوائية في الشوارع مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة بالإضافة الي الحوادث المتكررة بسبب ان من يقومون بسواقة التكاتك هم من الأطفال.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

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