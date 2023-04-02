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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب بها طعنات فى مركز دشنا بقنا

جثة
جثة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، ملقاة فى الشارع و بها طعنات نافذة بالجسم، بمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد العثور على جثة شاب، بها طعنات نافذة بالجسم، بمنطقة العزازية.

 

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بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ كرم.ع، بها طعنات نافذة، أدت إلى وفاته، وجارى تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الواقعة لضبط مرتكب الجريمة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا جثة شاب دشنا طعنات نافذة بالجسم منطقة العزازية مشرحة مستشفى دشنا

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