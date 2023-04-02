العثور على جثة شاب بها طعنات فى مركز دشنا بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، ملقاة فى الشارع و بها طعنات نافذة بالجسم، بمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد العثور على جثة شاب، بها طعنات نافذة بالجسم، بمنطقة العزازية.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ كرم.ع، بها طعنات نافذة، أدت إلى وفاته، وجارى تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الواقعة لضبط مرتكب الجريمة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.