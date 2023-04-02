عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنا عند كلمتنا.. نبيل الحلفاوي يعلق على تألق الأهلي أمام الهلال

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تألق النادي الأهلي أمام الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

وكتب عبر تويتر: “رحبنا بالأشقاء وتعاملنا مع البعثة بما يليق بمصر أما من أساء أو تجاوز  أو تطاول فقلنا لهم الرد في الملعب وكنا عند كلمتنا وأتاهم الرد بالثلاثة شافيا وافيا ‏وسنبقى إن شاء الله شقيقين يربطهما شريان حياة واحد”.

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

 

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

 

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

 

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

الأهلى النادي الأهلي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا كهربا الفنان نبيل الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

توأم رقمي| البشر سيعيشون بعد الموت في 2050.. كيف سيحدث ذلك؟

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أستاذ مناهج الجامعات التكنولوجية: ساعدت على رفع مستوى خريجي التعليم الفني

تحصين من القرآن والسُنة لمنع الوسوسة وحفظ الإيمان .. يغفله الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ