كنا عند كلمتنا.. نبيل الحلفاوي يعلق على تألق الأهلي أمام الهلال

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تألق النادي الأهلي أمام الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر تويتر: “رحبنا بالأشقاء وتعاملنا مع البعثة بما يليق بمصر أما من أساء أو تجاوز أو تطاول فقلنا لهم الرد في الملعب وكنا عند كلمتنا وأتاهم الرد بالثلاثة شافيا وافيا ‏وسنبقى إن شاء الله شقيقين يربطهما شريان حياة واحد”.

تأهل الأهلي لربع نهائى على حساب الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.