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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

حصريًا لهواتف أندرويد.. ميزة مهمة من واتساب انتظرها المستخدمون طويلاً

واتساب
واتساب

يعمل واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بقفل محادثات محددة باستخدام بصمات أصابعهم أو رمز المرور.

واكتشف موقع "Wabetainfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، أن خدمة التراسل الفوري تختبر ميزات خصوصية جديدة قيد التطوير حاليا، بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن وظيفة خصوصية للمحادثات الجماعية، والقدرة على إرسال الرسائل الصوتية التي يستطيع المستلم تشغيلها مرة واحدة فقط.

 

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واتساب يعمل على ميزة جديدة لقفل الدردشة
 

ورصد Wabetainfo الميزة الأخيرة في الإصدار التجريبي WhatsApp beta، ضمن التحديث الذي يحمل الرقم 2.23.8.2 من على نظام التشغيل أندرويد والمتوفر على متجر Google Play.

وبينما لا تزال الميزة قيد التطوير حاليا، يعد واتساب بتقديم طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على أمان محادثاتهم الحساسة، من خلال منحهم القدرة على قفل دردشة محددة باستخدام بصمات الأصابع أو رمز المرور.

الميزة الأخيرة في الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد

وستعمل ميزة الدردشة المقفلة على تعزيز خصوصية المستخدم، من خلال السماح للمستخدمين بقفل الدردشات الأكثر خصوصية لديهم مباشرةً ضمن جهة اتصال الدردشة أو معلومات المجموعة، وبمجرد قفل الدردشة، لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام بصمة المستخدم أو رمز المرور، مما يجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص آخر فتح الدردشة.

ولحماية خصوصية المستخدم، لا يمكن فتح الدردشة المقفلة بدون بصمة إصبع أو رمز مرور، إذا حاول شخص ما الوصول إلى دردشة مقفلة بدون الرمز اللازم، سيحصلون على خيار مسح الدردشة لفتحها.

وكما تساعد هذه الميزة أيضا في الحفاظ على خصوصية الوسائط، لأن ملفات الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، لا تتوفر تلقائيا في معرض الهاتف.

وبعد إضافة دردشة إلى قائمة الدردشات المقفلة، فإنها ستكون متاحة فقط ضمن تلك الشاشة، وبعد قفل الدردشة، فإنه لن يسمح بالوصول إليها إلا باستخدام بصمة الأصبع أو رمز المرور، وإذا حاول شخص ما الوصول إلى الهاتف وأخفق في توفير المصادقة اللازمة، فسيطلب منه مسح الدردشة لفتحها.

وبينما لا تزال الميزة قيد التطوير، فإنها تعد بتقديم طبقة أخرى من الخصوصية للمحادثات الحساسة، من خلال منع الآخرين من قراءة رسائلهم، يمكن للمستخدمين حماية خصوصيتهم والحفاظ على أمان محادثاتهم.

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