سعر الذهب اليوم .. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي ، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد 2-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2543 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2225 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1907 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18080 جنيهًا.

أسعار مصنعية الذهب في مصر:

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.