ما هو السن المطلوب لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024؟ تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل شرط سن قبول الطلاب الراغبين في التقديم في المدارس المصرية اليابانية لعام 2024.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك سنا محددا للقبول في كل مرحلة في المدارس المصرية اليابانية لعام 2024 كما يلي:

- كي جي 1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم

- كي جي 2 : من 5 سنوات حتى 6 سنوات الا يوم

- الصف الأول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات الا يوم

- الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات الا يوم

- الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم

جدير بالذكر أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية، سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.



ومن المقرر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023 من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg