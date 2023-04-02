مزارع الخضراوات الطبيعة بطور سيناء وإنتاج وفير من الطماطم..صور

نجح مزارعي طور سيناء، في زيادة المساحات المزروعة من الخضراوات الطبيعية للمساهمة في الاكتفاء الذاتي لسكان طور سيناء من الطماطم والفلفل والباتنجان والخيار والجرجير وتوفيرها طازجه في الشوادر الاسواق مما ساهم في خفض الاسعار .

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري حجم المساحات المزروعة الخضراوات وخاصة الطماطم المزروعة بشكل طبيعي " اورجانيك"

وقد انتشرت مزارع الخضراوات في حضن الجبل وخاصة في قرية الوادي والجبيل ومنطقة سهل القاع .

وقال الشيخ موسي البطين ، أحد مزارعي طور سيناء، إن إنتاج الخضراوات في طور سيناء انتاج متميز ووفير، وذلك نتيجة خصوبة التربة والطقس المناسب لزراعة الخضراوات مشيرا إلي إن التوسع في زراعة الخضراوات خفض الاسعار ووفر خضراوات طازجة تقطف يوميا وتباع في الاسواق و الشوادر .

وأضاف المهندس علاء المسيري ، أن طور سيناء طقسها مناسب طوال العام لزراعة الخضراوات وخاصة الطماطم لان الارض بها نسبة ملوحة تحتاجها الخضراوات علاوة علي توفر المياه الجوفية العذبة لري تلك الزراعات .

الطماطم والخضروات بطور سيناء

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