أحمد عمر هاشم يروي قصة تحريم الخمر نهائيًا في القرآن

روى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قصة تحريم الخمر كما وردت في القرآن الكريم، فالقرآن أكد أن شرب الخمر فيه إثم كبير ومنافع للناس؛ والأخيرة متمثلة في منافع البيع والشراء.

وأضاف عمر هاشم، خلال تقديم برنامجه «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا؛ فنزلت الآية الكريمة «لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى»، كما قال بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا.

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى أنه بعد ذلك نزلت الآية الكريمة القائلة «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون».

قصة تحريم الخمر

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن سيدنا عمر بن الخطاب بعدما سمع هذه الآية قال اللهم إننا انتهينا؛ وحُرمّت الخمر بعد ذلك نهائيًا.